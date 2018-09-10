Тольятти, Самарская область, 10 сентября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. По предварительным данным, КПРФ побеждает на выборах депутатов гордум Сызрани и Тольятти по партийным спискам, оставив на втором месте «Единую Россию». В Сызрани за коммунистов отдали голоса 36,16% избирателей (18 831 человек), в Тольятти — 35,87% (44 869 человек), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома Самарской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Единая Россия» получила в Тольятти 35 762 голоса (28,59%), отстав от лидеров практически на 7%. На третьем месте оказалась ЛДПР — за эту партию проголосовало 18 835 избирателей (15,06%). И четвертую строчку заняла «Справедливая Россия» — ей отдали свои голоса 16 623 тольяттинских избирателя (13,29%). Добавим, что в Тольятти зарегистрировано 116 089 действительных избирательных бюллетеней при общем количестве избирателей в списке на момент окончания голосования — 409 088.

В Сызрани «Единая Россия» набрала 18 018 голосов (34,60%), отстав от КПРФ менее чем на 2% голосов. Третье место также заняла ЛДПР — 8095 проголосовавших (15,54%), четвертое — «Справедливая Россия» — 4225 голосов (8,11%). Количество действительных бюллетеней в Сызрани, по данным избирательной комиссии региона, составило 49 169 при 128 593 избирателях в списке.

При этом в составе дум предыдущего созыва в обоих городах подавляющее большинство составляли единороссы. Так, в гордуме Тольятти VI созыва представителями «Единой России» были 28 депутатов из 35, в гордуме Сызрани — 25 депутатов из 30.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к 18:00 явка на выборы гордумы в Тольятти составила 25,63% от числа избирателей, внесенных в списки (в 2013 году 23,63%), в Сызрани — 35,42% (в 2013 году — 31,77%).

Напомним, что в единый день голосования 9 сентября в Самарской области также состоялись выборы губернатора, на которых с большим отрывом лидирует врио главы региона, представитель «Единой России» Дмитрий Азаров. По данным региональной избирательной комиссии, он набрал 807 417 (73,07%). На втором месте зампредседателя Самарской губернской думы, представитель КПРФ Алексей Лескин — его поддержали 109 089 избирателей (9,87%).

На проходивших в этот же день дополнительных выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 158 в Самарской области победил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками нацгвардии РФ, представитель партии «Единая Россия» Александр Хинштейн. За него, по предварительным данным, проголосовал 114 361 избиратель, что составило 56,83% голосов.