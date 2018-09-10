Владимир, 10 сентября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Во владимирское законодательное собрание по итогам выборов проходят пять партий. Согласно данным, размещенным 10 сентября избирательной комиссией региона, пятипроцентный барьер смогли преодолеть «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и Коммунистическая партия социальной справедливости, передает корреспондент ИА REGNUM.

Zsvo.ru Законодательное собрание Владимирской области

Первое место на выборах с результатом в 29,6% голосов заняла «Единая Россия». За КПРФ свои голоса отдали 23,66% избирателей, пришедших на выборы, за ЛДПР — 20,8%. «Справедливая Россия» смогла забрать 10,2% голосов избирателей, а в Коммунистическую партию социальной справедливости поверили 6,14% проголосовавших жителей области.

Пятипроцентный барьер не удалось преодолеть Партии пенсионеров за социальную справедливость (4,38%) и «Яблоку» (1,42%).

Напомним, что при голосовании за списки место в думе может получить партия, за которую проголосовали не менее 5% избирателей. Всего в региональный парламент попадут 38 человек, из них 19 будут выбраны по партийным списках, еще 19 — в одномандатных округах. В большинстве одномандатных округов побеждают представители «Единой России». Кандидаты от других партий побеждают только в трех округах — в Киржаче («Справедливая Россия»), а также в двух округах Владимира (КПРФ). Это обеспечит «Единой России» большинство в заксобрании.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября во Владимирской области также состоялись выборы губернатора. На них с предварительным результатом 36,39% лидирует Светлана Орлова («Единая Россия»), на втором месте — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин (31,4%). Второй тур может пройти 23 сентября.