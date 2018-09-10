Париж, 10 сентября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Институт Монтень представил предложения для борьбы с фундаментализмом, который развивается среди французских мусульман, сообщает Europe1.

mucahityildiz Мечеть

Автор доклада Хаким Эль Каруи представил свои ключевые меры для борьбы с радикальным исламом: создание мусульманской ассоциации ислама во Франции, введение налога на халяльные продукты и арабского языка в школах.

Согласно новому докладу института Монтень, который должен быть адресован президенту Франции и всем политическим партиям, «мусульмане разбогатели, вопреки всеобщему мнению». Поэтому «все больше и больше денег идет на паломничество, халяль и пожертвования».

Идея состоит в том, чтобы создать нейтральную организацию, независимую от мусульманских стран. Эта структура, в частности, могла бы управлять «халяльным налогом».

В докладе содержится призыв к обучению арабскому языку в государственных школах. «Количество студентов, изучающих арабский язык в школах и лицеях сократилось вдвое, зато это количество увеличилось в десять раз в мечетях», — подчеркнул Хаким Эль Каруи.

В его докладе отмечается «прогресс исламистской идеологии среди мусульман во Франции, особенно среди молодежи (до 35 лет).

Напомним, во Франции разрабатывается документ, который закладывает «рамки и правила» существования ислама, второй по величине религии в стране.