Названы сроки запуска третьего блока Усть-Среднеканской ГЭС
Владивосток, 10 сентября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Один из крупнейших российских энергетических холдингов «РусГидро» планирует ввести в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской гидроэлектростанции (ГЭС) имени А. Ф. Дьякова в Магаданской области в декабре текущего года, заявил 10 сентября журналистам глава компании Николай Шульгинов.
По его словам, холдинг также будет настаивать на строительстве четвертого гидроагрегата, в настоящее время проводятся работы с Министерством энергетики РФ.
Напомним, строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме — один из крупнейших проектов «РусГидро».
Первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году, после пуска третьего гидроагрегата мощность станции достигнет более 310 МВт.
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