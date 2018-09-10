Владивосток, 10 сентября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Один из крупнейших российских энергетических холдингов «РусГидро» планирует ввести в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской гидроэлектростанции (ГЭС) имени А. Ф. Дьякова в Магаданской области в декабре текущего года, заявил 10 сентября журналистам глава компании Николай Шульгинов.

Сайга20К Строительство Усть-Среднеканской ГЭС

По его словам, холдинг также будет настаивать на строительстве четвертого гидроагрегата, в настоящее время проводятся работы с Министерством энергетики РФ.

Напомним, строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме — один из крупнейших проектов «РусГидро».

Первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году, после пуска третьего гидроагрегата мощность станции достигнет более 310 МВт.

Читайте также: На Саяно-Шушенской ГЭС установлен рекорд выработки электроэнергии