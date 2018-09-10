Мужчина напал на людей в зале ожидания Курского вокзала в Москве
Москва, 10 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Неизвестный совершил нападение на двух человек на Курском вокзале в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Курский вокзал
Инцидент произошел в понедельник, 10 сентября, в зале ожидания железнодорожного вокзала.
«Неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам, — говорится в сообщении. — Они госпитализированы».
Отмечается, что сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали подозреваемого и доставили его в линейное управление МВД. Причины произошедшего пока неизвестны.
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