Москва, 10 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Неизвестный совершил нападение на двух человек на Курском вокзале в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский вокзал

Инцидент произошел в понедельник, 10 сентября, в зале ожидания железнодорожного вокзала.

«Неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам, — говорится в сообщении. — Они госпитализированы».

Отмечается, что сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали подозреваемого и доставили его в линейное управление МВД. Причины произошедшего пока неизвестны.

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