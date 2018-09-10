Вашингтон, 10 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Потепление климата на планете может создать для России выгоды в виде постоянно действующего Северного морского пути. Об этом пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

По мнению авторов статьи, свободный ото льда Северный морской путь станет своеобразной «альтернативой» Суэцкому каналу, которая к тому же будет почти на треть короче маршрута из Южной Кореи в Германию. Использование Севморпути, пишет издание, позволит существенно сокращать издержки на логистику.

Напомним, соединяющий дальневосточные и европейские порты в единую транспортную систему Северный морской путь является главной российской морской коммуникацией в Арктике.

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