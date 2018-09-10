Москва, 10 сентября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. С прилавков российских магазинов со следующего года исчезнет поваренная соль, сообщают 10 сентября «Известия» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.

(сс) onefox Соль

Отмечается, что с 1 сентября в России вступил в силу новый ГОСТ, согласно которому исключается слово «поваренная», поскольку этот термин фактически не является характеристикой продукта и искажает смысл его названия.

«Поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки», — сказал Востриков.

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Вместо старого названия на упаковке будет написано «Соль пищевая». Производители уверены, что в связи с нововведением и изменением дизайна упаковки повышение стоимости продукта не произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Канады пришли к выводу, что умеренное употребление соли не оказывает негативного влияния на здоровье. Проблемы возникают у тех людей, которые употребляют более 12,5 граммов соли в день, что соответствует 2,5 чайным ложкам.

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