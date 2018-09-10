Вашингтон, 10 сентября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Российская Федерация в связи с «климатическими изменениями» может получить свой «Суэцкий канал» из Северного морского пути. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

По мнению авторов статьи, Северный морской путь, который благодаря таянию арктических льдов может стать альтернативой египетскому Суэцкому каналу, позволит существенно сократить расходы на транзит товаров из Европы в Азию и Америку.

Журналисты отмечают, что Российская Федерация от надвигающейся «экологической катастрофы» сможет получать прибыль за навигацию и работу ледоколов, а также иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом.

Северный морской путь, который проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, является главной российской морской коммуникацией в Арктике. Он соединяет дальневосточные и европейские порты в единую транспортную систему.

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