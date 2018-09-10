Рязань, 10 сентября, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Последние пять лет многие ждали, что повышение пенсионного возраста может произойти. Сегодня, когда страна фактически приблизилась к реализации этой реформы, невольно возникают сомнения, вдруг не получится. У людей есть переживание по этому поводу, но есть надежда, что всё получится, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Тяжпрессмаш» (Рязанская область) Алексей Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

По его мнению, вся жизнь и промышленности, и экономики в целом будет завязана на пенсионную реформу. При этом другого выхода, кроме того, как повысить пенсионный возраст, нет, нужно, чтобы реформа состоялась и как можно быстрее, затягивать сложившуюся ситуацию нельзя. Безработицы бояться не стоит, рабочие места есть, было бы желание работать у граждан.

«Выступление президента РФ Владимира Путина с его смягчающими предложениями восхищает, он молодец, у него сильная команда. Власти пошли на очень ответственный шаг, но без пенсионной реформы выживать будет сложно. Хочется надеяться, что пенсионная реформа пройдет успешно и принесет положительные результаты, чтобы будущее России было стабильным», — высказал свое мнение Володин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»