Москва, 10 сентября, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Более 800 человек были задержаны правоохранителями в городах России в ходе несанкционированных митингов против изменений в пенсионном законодательстве. Об этом свидетельствуют данные портала «ОВД-Инфо».

Задержанные

Отмечается, что из общего числа задержанных (839 человек) более всего (354 человека) были задержаны в Санкт-Петербурге. Почти в три раза меньше задержанных в Екатеринбурге (129), в столице России стражи порядка задержали 36 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября протестные акции сторонников блогера Алексея Навального с треском провалились по всей России. Малочисленность участников акций уже вызвала шквал шуток и иронии, в том числе и в соцсетях.

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