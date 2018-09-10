Киев, 10 сентября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Танковые подразделения ВСУ полностью укомплектованы, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 10 апреля УНИАН.

Міністерство оборони України Танк Т-72 армии Украины

По его словам, если вдруг украинская армия столкнется с некомплектом танковых подразделений, то ВСУ готовы использовать резервные возможности. Полторак подчеркнул, что украинская армия обновляет свои танки, например, закупает приборы ночного видения и улучшает системы навигации танков.

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Напомним, украинские танки отличаются своей небоеспособностью и отсталостью. Так, заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный заявлял, что танки Т-64БМ «Булат» непригодны для боевых действий из-за большого веса и слабых двигателей. А «новый» танк Т-72АМТ оказался модернизированным советским танком Т-72.