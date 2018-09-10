Германия, 10 сентября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. В немецком городе Кётен (Саксония-Анхальт) вечером 9 сентября состоялся массовый протест против миграционной политики Германии, передает немецкий телеканал N-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По данным властей города, в демонстрации приняли участие около 2,5 тыс. человек. Поводом к протесту стала смерть 22-летнего горожанина, который скончался после ночной потасовки с двумя беженцами из Афганистана. Как показало вскрытие, причиной смерти молодого человека стала сердечная недостаточность.

Против подозреваемых выдан ордер на арест. Как сообщало ИА REGNUM, с 26 августа в саксонском городе Хемниц продолжаются регулярные масштабные акции протеста против принятия беженцев в страну, начавшиеся после гибели местного жителя от рук мигрантов с Ближнего Востока.

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