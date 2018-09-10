Обнинск, Калужская область, 10 сентября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Все предложения, прозвучавшие в выступлении президента РФ Владимира Путина касательно пенсионной реформы, продуманны, аргументированы и очень ответственны. Главы государства внес значительный объем смягчающих и переходных предложений по этой реформе. Самое главное — это ответственность нынешних поколений перед будущими, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета директоров ОАО «Приборный завод «Сигнал» (г. Обнинск, Калужская область) Валентин Родионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

По его словам, повышение пенсионного возраста — это своевременный шаг и вся мировая практика подтверждает правильность этого шага. Если посмотреть на все развитые страны, везде возрастная планка пенсионного возраста выше, чем в России.

«При этом есть вопросы к пенсионной реформе. С одной стороны, беспокоит предложение по поводу уголовной ответственности работодателей в случае увольнения работников предпенсионного возраста. Ни для кого не секрет, что есть работники предпенсионного возраста, которые работают недобросовестно, неэффективно, некачественно. Придется оставлять такого работника на балансе коллектива, и они могут спекулировать тем, что их нельзя уволить. Что в этом случае делать с нерадивыми работниками, здесь нужна более глубока проработка этого вопроса», — считает эксперт.

С другой стороны, другая часть работников предпенсионного возраста, — это опытные, квалифицированные специалисты, которые передают свои знания и умение молодым специалистам. Такие работники очень ценны, и их надо сохранять на рабочих местах. То есть нужно создать некий механизм оценки труда работников предпенсионного возраста, чтобы ответственность нёс не только работодатель, но и работник, который увиливает от своих обязанностей.

«В целом решение властей правильное и дальновидное, с прицелом на будущие поколения. Нельзя думать, что «сейчас хорошо, а после нас как хотят», такая политика безответственная», — высказал свое мнение Родионов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»