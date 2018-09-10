Тюмень, 10 сентября, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Избирком Тюменской области рапортует об обработке 98,4% протоколов участковых избирательных комиссий. Как и предполагалось, явка на выборах главы Тюменской области после 19:30 по местному времени подросла и уже достигает половины от общего числа избирателей — 49,16%. В выборах губернатора области приняли участие 1 211 721 человек из общего числа избирателей 2 465 083 Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщает по данным избиркома Тюменской области корреспондент ИА REGNUM.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

Напомним, на пост главы Тюменской области претендовало четыре кандидата. Это врио главы региона Александр Моор, который является кандидатом от партии «Единая Россия», и депутаты Тюменской областной думы: от ЛДПР — Артём Зайцев, от КПРФ — Иван Левченко, от «Справедливой России» — Владимир Пискайкин.

По всем трём регионам «тюменской матрёшки» лидирует Александр Моор со средним показателем 66,02% от общего числа пришедших на выборы, у Артёма Зайцева к 09:00 по местному времени — 12,98%, у Ивана Левченко — 12,78%, у Владимира Пискайкина — 5,72%.

Более всего голосов Александр Моор набрал в Тюменской области — более 75%, а также на Ямале — более 74%. Жители Югры отдали за Моора около 45% голосов. Здесь предпочли оппозиционеров. И протест Югры — повод для анализа.

По сравнению с 2014 годом, когда жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО также выбирали главу сложносоставной территории, избранный губернатор Владимир Якушев показал следующие результаты: в ХМАО — 83% от общего числа избирателей, в Тюменской области — 90%, а в ЯНАО — 82%.

Напомним, место главы Тюменской области стало вакантным в мае 2018 года в связи с переходом Владимира Якушева на пост главы Минстроя России.