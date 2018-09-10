Чита, 10 сентября, 2018, 07:03 — ИА Регнум. Во время избирательной кампании в Заксобрание Забайкальского края поступило 27 жалоб, в основном они касались нарушений порядка предвыборной агитации, а также нарушений при проведении голосования. Об этом сегодня, 10 сентября, со ссылкой на председателя избирательной комиссии Забайкальского края Светлану Судакову сообщает Zab.ru.

Zaksobr-chita.ru После голосования

Известно, что по итогам рассмотрения этих жалоб нарушения подтвердились в только семи случаях. Претензиями о якобы подвозах и подкупах избирателей занимаются правоохранительные органы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хотя выборы депутатов краевого Заксобрания в Забайкалье проходили при весьма невысокой явке (за два часа до закрытия избирательных участков она так и не превысила и 20%, тогда как в 2013 году к 18:00 в выборах приняли участие 28,42% избирателей), оппозиции удалось победить партию власти. Теперь единороссы будут представлены только 21 депутатом из 50.