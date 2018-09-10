Самара, 10 сентября, 2018, 06:58 — ИА Регнум. После обработки данных от 98,29% УИК, на дополнительных выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 158 в Самарской области лидирует советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, представитель партии «Единая Россия» Александр Хинштейн. За него, по предварительным данным, проголосовали 114 361 избиратель, что составило 56,83% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Valera N. Trubin Александр Хинштейн

На втором месте, по данным системы ГАС Выборы, работник Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, представитель КПРФ Михаил Абдалкин — его поддержали 29 307 избирателей, а это 14,56%. Третью позицию занимает первый секретарь комитета самарского областного отделения партии «Коммунисты России» Вадим Байков, набравший 14 913 голосов (7,41%). Четвертое место занял помощник депутата Государственной Думы, депутат совета депутатов Красноглинского внутригородского района Самары на непостоянной основе, представитель ЛДПР Роман Синельников — 12 950 избирателей (6,44%). На пятой строчке кандидат от партии «Справедливая Россия» депутат Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской области на непостоянной основе, директор новокуйбышевского «Водоканала» Александр Гусев — он набрал 12 225 голосов (6,08%). И последним в списке стал руководитель центра творчества учащихся Самарского медико-технического лицея, представитель партии «Яблоко» Игорь Ермоленко — за него отдали голоса 6 599 избирателей (3,28%).

Добавим, что на 18:00 избирательные участки посетили 39,90% избирателей от числа включенных в список. Подсчет голосов еще ведется избирательной комиссией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Самарской области прошли также губернаторские выборы, на которых, по предварительным итогам, с большим отрывом победил врио губернатора, представитель «Единой России» Дмитрий Азаров. Он набрал 718 769 голосов избирателей (73,95%). На втором месте зампредседателя Самарской губернской думы, представитель КПРФ Алексей Лескин — его поддержали 93 683 избирателя (9,64% голосов). Предварительная явка на губернаторских выборах — около 49,5%. Также прошли выборы дум Сызрани и Тольятти, и 33 довыборных кампании в местные органы представительной власти.

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