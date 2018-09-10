Куньмин, Китай, 10 сентября, 2018, 06:50 — ИА Регнум. Китайская государственная обсерватория прогнозирует ливни в юго-западных районах Поднебесной в ближайшие три дня, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Paul Gonzalez Ливень в Китае

Ливни в основном затронут районы провинций Юньнань, Сычуань, Гуйчжоу и Тибета. В Тибетском автономном районе Китая и провинции Юньнань также ожидаются бури. Несколько слабее непогода затронет Внутреннюю Монголию. Циклон двинется на восток страны.

Напомним, что ливни уже привели к тому, что в провинции Юньнань сошли селевые потоки, унеся жизни десятков человек.