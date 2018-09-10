Омск, 10 сентября, 2018, 06:28 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков победил на выборах главы региона. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 сентября, сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru Александр Бурков

По результатам обработки более 90% бюллетеней самовыдвиженец Бурков набирает 82,56% голосов. За него проголосовали 550 232 жителя региона.

Второе место — у Алексея Ложкина, вдвинутого ЛДПР (56 659 голосов — 8,5%). Третье место — у самовыдвиженца Анатолия Соловьёва (25 670 — почти 4%), четвёртое — у Антона Дрязгова от «Партии роста» (15 654 — 2,35%).

Итоговая явка на выборах омского губернатора, по предварительным данным, составила около 44%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года жители Омской области выбирали губернатора. Справоросс Александр Бурков был назначен врио главы региона в октябре 2017 года, после того, как ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший областью с 2012 года.

Напомним, на выборах губернатора в 2015 году Виктор Назаров одержал победу, получив поддержку 59,99% избирателей. На втором месте оказался Олег Денисенко, выдвинутый КПРФ (28,15%). Явка тогда составила 32,93% (на 19:30 по местному времени в день голосования).