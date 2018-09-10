Чита, 10 сентября, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Избирательная комиссия обнародовала предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Забайкальского края. Они свидетельствуют о том, что кандидаты от «Единой России» лидируют с незначительным отрывом от кандидатов-коммунистов: 28,31% против 24,65%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Congress of local and regional authorities Выборы

Третьей политической силой в сводных данных об итогах голосования по единому округу значится ЛДПР (24,56%). Далее следуют: «Справедливая Россия» (8,94%), Партия пенсионеров (6,05%) и «Патриоты России» (3,38%).

Председатель крайизбиркома Светлана Судакова отметила, что по предварительным итогам голосования «Единая Россия» в забайкальском парламенте получит восемь мандатов, КПРФ и ЛДПР — по семь, «Справедливая Россия» — два, Партия пенсионеров — один.

Напомним, выборы депутатов краевого Заксобрания в Забайкалье проходили при весьма невысокой явке. По состоянию на 18:00 местного времени она не превысила и 20%, тогда как в 2013 году явка на региональных парламентских выборах составляла 28,42%, и за «Единую Россию» было отдано не в пример больше голосов — 43,09% против 14,15% (КПРФ).

В соответствии с Уставом Забайкальского края, в Законодательное собрание Забайкальского края входят 50 депутатов, они избираются сроком на пять лет. Одна половина определится по единому краевому избирательному округу, другую изберут по одномандатным избирательным округам. Всего на территории Забайкальского края зарегистрировано 806,8 тысячи избирателей, а пять лет назад их насчитывалось 824,9 тысячи человек.