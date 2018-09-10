Самара, 10 сентября, 2018, 05:17 — ИА Регнум. По предварительным данным, после обработки всех 949 403 бюллетеней, на выборах губернатора Самарской области лидирует врио главы региона, представитель «Единой России» Дмитрий Азаров, который руководит им с 25 сентября 2017 года. Он набрал 718 769 голосов избирателей — 73,95%. Ближайший конкурент, зампредседателя Самарской губернской думы, представляющий КПРФ Алексей Лескин получил поддержку 9,64% избирателей (93 683 голоса), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС Выборы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

Третье место досталось зампредседателя Самарской губернской думы, выдвинутому ЛДПР Александру Степанову — 53 321 голос (5,49%). Четвёртое место за бизнесменом, представляющим партию «Коммунисты России» Виталием Кирсановым — 3,73% (36 279 голосов), четвёртую строку по числу отданных за неё голосов избирателей заняла помощника депутата Самарской губернской думы Галина Баранова, выдвинутая «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», — 2,56% (24 878 голосов). Замыкает список кандидат от «Справедливой России», замглавы комитета Самарской губернской думы Михаил Маряхин — 2,31% (22 473 голоса).

Предварительная явка на губернаторских выборах составила около 49,5%, на 18:00 участки посетили 40,24% избирателей от включенных в список. При этом на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году явка составляла 61,4%.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября 2018 года в Самарской области помимо губернаторских выборов проходили дополнительные выборы депутата Госдумы, выборы дум Сызрани и Тольятти, а также 33 довыборных кампании в местные органы представительной власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Азаров, избранный в 2010 году мэром Самары, а с сентября 2014 года являвшийся представителем Самарской области в Совете Федерации, был назначен Владимиром Путиным исполнять обязанности главы региона 25 сентября 2017 года. Это произошло после отставки предыдущего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Тот был назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.