Бишкек, 10 сентября, 2018, 02:54 — ИА Регнум. На ипподроме в селе Бактуу-Долоноту на побережье Иссык-Куля прошла официальная церемония закрытия III Всемирных игр кочевников, проходивших в Киргизии со 2 по 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.kg На открытии III Всемирных игр кочевников

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в торжественной обстановке вручил заместителю министра культуры и спорта Турции Хамзе Ерликая флаг Игр и тотемный сосуд с водой с высокогорных ледников Хан-Тенгри, тем самым передав эстафету по проведению следующих Игр кочевников этой стране.

После этого состоялся праздничный концерт с участием оркестра министерства обороны Киргизии и местных эстрадных исполнителей. Также в нем приняли участие известные немецкие музыкальные коллективы «Dschinghis Khan» и «La Bouche», исполнившие популярные хиты 80-х и 90-х годов.

В общекомандном зачете III Всемирных игр кочевников лидером стала сборная Киргизии, завоевавшая 100 медалей — 40 золотых, 30 серебряных и 30 бронзовых. На втором месте расположилась сборная Казахстана с 69 медалями — 16 золотыми, 24 серебряными и 29 бронзовыми. Третье место заняла сборная России, в копилке которой насчитывается 52 медали — 16 золотых, 11 серебряных и 25 бронзовых.

ИА REGNUM напоминает, что I Всемирные игры кочевников состоялись в Иссык-Кульской области Киргизии в начале сентября 2014 года. В состязаниях принял участие 771 атлет из 19 стран. Было разыграно 30 комплектов медалей в 10 видах соревнований. Призовой фонд составил 16 млн сомов (16 млн рублей по текущему курсу). В общекомандном зачете первое место заняла Киргизия, второе — Казахстан, а третье — Туркмения.

II Всемирные игры кочевников также прошли на побережье Иссык-Куля в сентябре 2016 года. В них участвовали 1 200 спортсменов, представлявших 62 страны. Они соревновались в 23 видах спортивных состязаний. Призовой фонд Игр составил 28,4 млн сомов (28,4 млн рублей по текущему курсу). В общекомандном зачете первое место завоевала Киргизия, второе — Туркмения, а третье — Казахстан.

III Всемирные игры кочевников вновь прошли близ озера Иссык-Куль в Киргизии. В программу игр были включены 37 видов спорта. На мероприятие были приглашены спортсмены из 103 стран, но в итоге участвовали 1 976 атлетов из 74 стран. Общий призовой фонд Игр превысил 26,6 млн сомов (26,6 млн рублей по текущему курсу).