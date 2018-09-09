Красноярск, 10 сентября, 2018, 02:46 — ИА Регнум. В Красноярском крае, по промежуточным итогам, врио губернатора Александр Усс получает более 60% голосов на выборах главы региона.

Krskstate.ru Александр Усс на избирательном участке

По состоянию на 06:00 (местн.) большая часть бюллетеней уже обработана. У Александра Усса — более 60%, у Егора Бондаренко — более 23%, у Александра Лымпио — более 12%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — жители Красноярского края выбирали губернатора.