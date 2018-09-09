Москва, 10 сентября, 2018, 02:24 — ИА Регнум. Биолаборатории, которые были открыты в Армении при финансовом участии США никак не могут быть использовано против России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант» после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

youtube.com / канал NunnLugarCTR Биолаборатория в Тавушской области Армении

«Буквально 10−15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям», — заявил глава армянского правительства.

По словам Пашиняна, у российских специалистов никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как он стал премьер-министром Армении.

«Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории. Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений», — сказал Пашинян.