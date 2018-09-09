Омск, 10 сентября, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков набрал более 82% голосов по итогам обработки 90% протоколов. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в пресс-службе областного избиркома.

Omskportal.ru Александр Бурков

У Алексея Ложкина — более 8% голосов, у Анатолия Соловьёва — почти 4%, у Антона Дрязгова — 2,3%. Явка — около 44%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — состоялись выборы губернатора.