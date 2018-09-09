Ярославль, 10 сентября, 2018, 00:56 — ИА Регнум. По предварительным данным, на выборах в Ярославскую областную думу «Единая Россия» показывает результат хуже, чем на прошлых выборах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Ярославская облдума

По данным на 23:24 9 сентября результаты распределяются таким образом:

Единая Россия — 36,9%, КПРФ — 25,3%, ЛДПР — 13,4%, Справедливая Россия — 9,7%, Коммунисты России — 6,5%. Последний результат можно считать сенсационным — ранее «Коммунисты России» никогда не попадали в ярославское заксобрание. Это можно объяснить тем, что название и логотип партии до смешения напоминали в бюллетене КПРФ, кроме того, «Коммунисты России» имели более выгодный номер — «2» (КПРФ шло на 5 позиции).

Кроме того, оппозиция выиграла в нескольких одномандатных округах. Самую убедительную победу одерживает лидер обкома КПРФ Александр Воробьев. В центральном округе Ярославля он победил и в одномандатном округе, и в тергруппе с отрывом в два и более раза.

По предварительным подсчетам, «Единая Россия» получит в облдуме 7-го созыва чуть больше 30 мандатов из 50, потеряв тем самым большинство в две трети голосов. В действующем созыве у «ЕР» был 41 депутат. КПРФ, напротив, имеет шансы увеличить фракцию с 4 до 8−9 депутатов.