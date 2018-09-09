Псков, 10 сентября, 2018, 00:42 — ИА Регнум. В Псковской области, по итогам обработки 67,03% протоколов участковых избирательных комиссий, на выборах губернатора лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Ведерников («Единая Россия»): его поддержали 70,08% избирателей. По данным облизбиркома, второе место — у кандидата от КПРФ Аркадия Мурылева — 14,52%. Третий результат у Антона Минакова (ЛДПР) — 5,21%. Кандидат от Партии пенсионеров России Сергей Кулаков получил 3,99%, Игорь Романов («Партия роста») — 2,78%.

Pskov.ru На выборах

По предварительным данным, явка на выборах губернатора Псковской области составила 35%.

В ходе марафона «Ночь выборов 2018» Михаил Ведерников отметил, что выборы в Псковской области прошли легитимно, честно и открыто.

«Только что общался с председателем областной избирательной комиссии, ни одной из жалоб, которая могла бы каким бы то образом повлиять на результаты выборов, у нас не зафиксировано», — заявил он.