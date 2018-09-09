Москва, 10 сентября, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Приморский и Хабаровский края ожидает второй тур губернаторских выборов. Не исключен второй тур выборов главы региона в Хакасии, на грани второго тура — Владимирская область.

Primorsky.ru На избирательном участке

«Вполне возможен второй тур в одном-двух, может быть, и в трех регионах. Завтра будет понятно», — заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Скептики посрамлены. Первые результаты выборов в ДФО и Сибири показывают, что на выборах предрешено не всё, а голосовать полезно», — так прокомментировал итоги единого дня голосования руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.