Абакан, 10 сентября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. После обработки 68 тыс. бюллетеней глава Хакасии Виктор Зимин получает 35% голосов избирателей, а его главный соперник — глава рескома КПРФ, депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов набрал свыше 44%. У Андрея Флягина— 10%, у Александра Мяхара— свыше 5%.

ИА REGNUM Выборы

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования — 167 049.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, явка на выборах главы Хакасии на 19:30 составила 39,08%.