Красногорск, 9 сентября, 2018, 23:22 — ИА Регнум. По предварительным данным, после обработки четверти бюллетеней на выборах губернатора Московской области лидирует действующий глава региона Андрей Воробьев. Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mosreg.ru Выборы в Подмосковье

Она отметила, что в Подмосковье обработано около 22% бюллетеней, и 61% голосов отданы за Андрея Воробьёва, который баллотировался от партии «Единая Россия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в России прошел Единый день голосования. В 80 регионах страны организовали более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

В Единый день голосования 9 сентября в Московской области работали более 4,1 тыс. постоянных и 89 временных избирательных участков.