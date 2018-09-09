Кишинёв, 9 сентября, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон и члены его семьи не получили тяжелых травм после ДТП. Об этом сам глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Все в порядке, для меня и членов моей семьи все обошлось без тяжелых травм, — написал Додон. — Будьте внимательны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП 9 сентября в Страшенском районе.

Читайте также: Информация о госпитализации президента Молдавии не подтвердилась