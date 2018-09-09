Владимир, 9 сентября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Во Владимирской области объявлены первые результаты выборов губернатора. По данным, полученным по итогам обработки 2,23% бюллетеней, на выборах лидирует действующий губернатор Светлана Орлова, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Результат Светланы Орловой пока — 44,28%, что вполне оставляет шансы для второго тура.

Kremlin.u Светлана Орлова

На втором месте Владимир Сипягин с результатом 27,63% голосов. Третье и четвертое место пока занимают Сергей Бирюков и Сергей Глумов с результатами 16,18% и 5,89% соответственно.

Как отмечают владимирские СМИ, на нескольких участках Владимир Сипягин обошел действующего губернатора Светлану Орлову.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области прошли 9 сентября. По данным на 18:00, в них приняли участие чуть менее 29% избирателей. По сравнению с 2013 годом явка увеличилась на 4%. Тогда Светлана Орлова выиграла выборы с результатом в 74,7% голосов избирателей.

Также в единый день голосования в области прошли выборы депутатов регионального заксобрания. Выборы прошли спокойно, серьезных нарушений зафиксировано не было. В целом же по России состоялось 4,7 тыс. избирательных кампаний в 80 регионах страны. В избирательные списки по всей стране были включены более 65 млн человек.