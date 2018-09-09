Архангельск, 9 сентября, 2018, 22:36 — ИА Регнум. В 22:00 закрылись все 983 избирательных участка Архангельской области, члены комиссий приступают к подсчету голосов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский сообщил, что выборы прошли в штатном режиме.

Явка на 20:00 составила 27,03% от числа избирателей, включенных в списки. В 2013 году итоговая явка на аналогичных выборах составляла 25,23%.

Напомним, сегодня на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходили выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска также выбирали депутатов городской Думы. Кроме того, в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе прошли основные выборы депутатского корпуса, а в ряде районов — дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.