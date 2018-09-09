Самара, 9 сентября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. По результатам обработки 14,3% бюллетеней в выборах губернатора Самарской области лидирует действующий врио главы региона Дмитрий Азаров. Он набирает 77,54% голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС Выборы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

На втором месте с результатом 8,5% — Алексей Лескин, Александр Степанов набирает 4,63%, Виталий Кирсанов — 3,15%, Галина Баранова — 2,4% и Михаил Маряхин — 1,9%.

В выборах депутатов Госдумы по 158 округу по итогам обработки около 1,5% бюллетеней лидирует Александр Хинштейн, набравший более 65% голосов избирателей.

Отдать голос за своего кандидата на пост губернатора Самарской области на 18:00 (17:00 мск) пришли 40,26% граждан от числа включенных в список избирательной комиссии. В довыборах депутатов Госдумы приняли участие к этому времени 36,9% избирателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня в Самарской области работали 1783 избирательных участка, 1681 из них — с 8:00, остальные открылись чуть позже. На утро 9 сентября количество зарегистрированных избирателей в списках для голосования составило 2 365 786 человек.

Также в регионе прошли дополнительные выборы депутата Государственной думы. Кроме того, избиратели голосовали за членов городских дум Сызрани и Тольятти. Еще в 35 городских округах и районах прошли избирательные кампании, которые определят состав местных представительных органов.