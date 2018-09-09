Нижний Новгород, 9 сентября, 2018, 22:21 — ИА Регнум. На выборах губернатора Нижегородской областилидирует врио губернатора Глеб Никитин с 77,9% голосов. На втором месте заместитель председателя Заксобрания региона Владислав Егоров — 12,3%.Менее 5% у депутата Госдумы Александра Курдюмова, менее 3% — у пенсионера Александра Быкова и депутата Заксобрания Галины Клочковой.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

Явка на 18:00 составила 33,83%.