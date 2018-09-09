Луганск, 9 сентября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика готова передать Украине более 40 осужденных до 2014 года заключенных. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил первый замглавы МВД ЛНР Роман Ведмеденко, возглавляющий комиссию по вопросам передачи осужденных до 2014 года на подконтрольную Киеву территорию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

«По 44 из них (заключенных) принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине», — сказал Ведмеденко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве произошел госпереворот, после которого в Донбассе вспыхнула война. Новые власти Украины направили ВСУ против мирных жителей Луганской и Донецкой областей, не поддержавших незаконную смену власти.

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