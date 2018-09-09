Москва, 9 сентября, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Явка на выборах мэра Москвы, согласно данным на 20:00, составила 27,54%. Об этом журналистам заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Без нескольких территориальных комиссий явка на 20:00 составила 27,54%, это около 2 млн избирателей», — подчеркнул он.

Говоря о загородных избирательных участках, он отметил, что там явка превысила 60%. Горбунов также сообщил, что на прошлых выборах мэра в 2013 году, когда избирательные участки работали до 20:00, итоговая явка составила 32%.

Напомним, по состоянию на 18:00 на выборах мэра Москвы проголосовало 24% избирателей. Голосование на столичных и загородных избирательных участках продолжится до 22:00.