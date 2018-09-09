В Ненецкий избирком поступило только одно сообщение о нарушении
Нарьян-Мар, 9 сентября, 2018, 21:56 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе по данным на 20:00 проголосовали 33,57% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружной избирательной комиссии.
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Выборы в Ненецком автономном округе
Количество избирателей, включенных в списки для голосования, на территории региона составляет 33 740 человек.
По данным сотрудников избиркома, выборы проходят спокойно. К вечеру поступило одно сообщение о незаконном проведении агитации. В настоящее время идет проверка полученных сведений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в НАО проходят выборы в Собрание депутатов НАО, Архангельское областное Собрание депутатов, а также местные выборы в нескольких муниципальных образований.