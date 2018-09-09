Санкт-Петербург, 9 сентября, 2018, 21:41 — ИА Регнум. На юго-востоке Санкт-Петербурга столкнулись два транспортных средства — автомобиль BMW и микроавтобус ПАЗ. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в воскресенье, 9 сентября, у дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту. В результате инцидента погибли три человека, еще несколько человек получили различные травмы.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW… выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ», — сказал источник.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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