Тюмень, 9 сентября, 2018, 21:08 — ИА Регнум. В регионах «тюменской матрёшки» — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — идёт подсчёт голосов избирателей. На данный момент с большим отрывом от соперников на выборах губернатора Тюменской области лидирует Александр Моор, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным ГАС «Выборы».

Admtyumen.ru Выборы в Тюменской области

На 20:18 по московскому времени и 22:18 по местному обработано 70 612 бюллетеней, чуть более 7%. За врио губернатора Александра Моора проголосовало 72,61% пришедших на выборы 9 сентября 2018 года, за депутатов Тюменской областной думы Артёма Зайцева — 11,59%, Ивана Левченко — 9, 74%, Владимира Пискайкина — 4,45%.

Подсчёт голосов продолжается. Окончательные результаты выборов главы Тюменской области станут известны 10 сентября.