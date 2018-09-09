Красноярск, 9 сентября, 2018, 21:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжается подсчёт голосов на выборах губернатора. По данным на 22:00 (местн.) было обработано 18,22% бюллетеней, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре крайизбиркома.

Krkstate.ru Выборы в Красноярском крае

По словам председателя региональной избирательной комиссии Алексея Подушкина, врио губернатора Александр Усс набирает 60,31%, кандидаты Егор Бондаренко и Александр Лымпио — 23,17% и 12,54% соответственно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — проходили выборы губернатора. По последним имеющимся пока данным — на 18:00 — общая явка по региону составила 24,47%. Всего в крае зарегистрировано 2 034 565 избирателей.

«Жалоб, которые могли бы поставить по сомнение итоги выборов, нам не поступало», — отметил Алексей Подушкин.