Екатеринбург, 9 сентября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Екатеринбурга осталась без интернета. Об этом журналистам сообщил председатель избиркома Илья Захаров.

Izkom.ekburg.ru Илья Захаров

По его словам, это произошло после окончания голосования. Некоторое время первый этаж, где находится избирком, оставался без интернета. Захаров обратился в ФСБ, и после этого интернет снова появился.

Отметим, брифинги Захарова проводились сегодня не в зале, а в коридоре. Сам он связывал это с тем, что представители администрации города, где находится избирком, обиделись на него за то, что 5 сентября он не поддержал кандидатуру Алексея Кожемяко на пост главы города.

Напомним, в Екатеринбурге 9 сентября проходили выборы депутатов гордумы. Горожане избрали 36 депутатов. Идёт подсчёт голосов.