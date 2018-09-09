Воронеж, 9 сентября, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Воронежская областная избирательная комиссия не получала жалоб на нарушения, которые могли бы повлиять на ход голосования на выборах губернатора 9 сентября. Об этом заявил журналистам председатель облизбиркома Сергей Канищев.

Voronezh.izbirkom.ru Избирательная комиссия Воронежской области

На пресс-конференции ему был задан вопрос о нарушениях в Семилуках — одна из партий сообщила о вбросе голосов: информацию разместил представитель партии на своей странице в соцсети.

Сергей Канищев признал, что в Семилуках и до этого «не было все гладко», — но отметил, что сообщений в комиссию не поступало.

Всего в избирком поступило 40 обращений, большинство из них касалось информационных вопросов или даже бытовых.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Воронежской области состоялись досрочные выборы губернатора. Голосование проходило с 08:00 до 20:00. На пост главы региона претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста). На 18:00 явка на выборы составила 37,71%.