Тбилиси, 9 сентября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что политсовет правящей партии «Грузинская мечта» вынес решение оказать поддержку самовыдвиженцу в кандидаты в президенты республики Саломе Зурабишвили. Он охарактеризовал ее как достойного кандидата, которая вполне способна соответствовать высокой должности президента республики.

Melberg Саломе Зурабишвили

Кобахидзе также отметил, что «Зурабишвили сможет внедрить новую традицию в нашей конституционной системе, она может исполнять обязанности президента не от какой-либо политической партии и группы, а опираясь на интересы страны и общества».

Напомним, что «Грузинская мечта» изначально заявила, что не будет выставлять своего кандидата на президентских выборах, однако большинство политологов сошлись в том, что партия всё равно не позволит какой бы то ни было оппозиционной группировке продвинуть своего человека на пост президента и постарается привести к победе кого-либо из лояльных кандидатов.

Саломе Зурабишвили называлась наиболее удобным «Грузинской мечте» политиком. Она родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских эмигрантов. Ее дед входил в первое правительство независимой Грузии в 1918—1920 годах и бежал во Францию после прихода советской власти.

Зурабишвили окончила Парижский институт политических наук и Колумбийский университет в США, длительное время работала в министерстве иностранных дел Франции. В 2003 году была назначена послом Франции в Грузии, потом в марте 2004 года стала министром иностранных дел Грузии. Проработав почти полтора года в правительстве Михаила Саакашвили, покинула занимаемый пост и в ноябре 2005 создала оппозиционную партию «Путь Грузии», которая принимала активное участие в протестах 2007 и 2009 годов.

В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики и возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. Сейчас она является единственным независимым депутатом в парламенте Грузии девятого созыва.