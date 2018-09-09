Ханой, 9 сентября, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг с супругой посетили концерт симфонического оркестра, организованный в связи с 45-летием со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией.

Vpctn.gov.vn Суги Ретару и Чан Дай Куанг

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», присутствие Президента и его супруги на мероприятии свидетельствует о том, что руководство СРВ (Социалистическая Республика Вьетнам) придает большое значению развитию двусторонних отношений.

Страны расширяют взаимодействие в сфере культуры. Будет продолжена организация подобных концертов, а также других культурных мероприятий. По мнению руководителей обеих стран, тесное взаимодействие в сфере культуры позволит укрепить взаимопонимание между народами Вьетнама и Японии.