Москва, 9 сентября, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт может одержать победу во втором туре. К такому выводу пришли эксперты после выборов губернатора, которые прошли в регионе сегодня, 9 сентября.

Khabkrai.ru Вячеслав Шпорт у избирательной урны

В ходе выборов Шпорт не набрал в первом туре более 50% голосов избирателей. Таким образом, предстоит второй тур.

Отметим, возможность второго тура в этом регионе ранее предсказывали эксперты. Представитель Фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман отмечал, что второй тур губернаторских выборов возможен с невысокой вероятностью. Но победит всё равно Вячеслав Шпорт.

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов отмечал, что паводок в Хабаровском крае значительно осложнил для губернатора старт его избирательной кампании.

«Говорить о том, что выборы губернаторов проходят в равных хороших условиях для всех высших должностных лиц и исполняющих обязанности, тоже не приходится. Для нескольких субъектов, таких, как Амурская область, Хабаровский край, Забайкалье, где проходят выборы в Законодательное собрание, важным фактором станет чрезвычайная ситуация, связанная с наводнением, весь июль эти регионы «топило», — говорил эксперт.

По сути, для глав регионов, в том числе и Хабаровского края, главной заботой была не работа на выборах и встречи с избирателями, а борьба с последствиями чрезвычайной ситуации, — отметил Кузнецов.

По его мнению, во втором туре у Шпорта большие шансы победить.

«Вячеслав Шпорт очень эффективный губернатор. Ситуация в Хабаровском крае стабильна и в экономическом и в социальном плане и это сыграло с ним, что называется, «злую шутку» — он не вел активную избирательную кампанию, думая, что за него лучше скажут его дела, а оказывается это не всегда так», — цитирует его «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «иногда яркое слово, яркий жест оказываются для избирателей ситуативно более привлекательно, чем многолетняя серьезная работа». При этом добавил, что уже на втором шаге люди склонны разочаровываться в популистах и голосовать снова за тех людей, которые делают серьезную работу.

«Это происходит на Западе, и есть все шансы, что это произойдет в Хабаровском крае, если будет второй тур», — отметил эксперт.

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