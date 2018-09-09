Ульяновск, 9 сентября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области, где голосуют за депутатов законодательного собрания, за два часа до закрытия участков проголосовало более трети избирателей, сообщает ЦИК региона.

Ulyanovsk.izbirkom.ru Выборы в Ульяновской области

По данным на 18:00 часов, на парламентских выборах явка достигла 34,41% — всего проголосовало 346 207 человек. Самая высокая активность зарегистрирована в Старокулаткинском районе, где свой выбор сделали 59,81% избирателей. На нынешних выборах явка выше, чем было на выборах в заксобрание в 2013 году: тогда за депутатов проголосовало 29,79% избирателей.

Отметим, на 1 июля 2018 года в регистр избирателей по Ульяновской области включено 1 007 316 избирателей. Это на 0,66% (или на 6650 человек) меньше, чем было по состоянию на 1 января 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выбирают депутатов областного парламента шестого созыва. В депутатском корпусе — 36 парламентариев, половина их них будет избрана по одномандатным округам, половина — по партийным спискам. Напомним, в регионе также проходят 137 муниципальных избирательных кампаний.

Отметим, 9 сентября в России — единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списках избирателей насчитывается около 65 млн человек.