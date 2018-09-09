* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 9 сентября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. 8 сентября несколько членов совета провинции Герат (столица — город Герат) высказали опасения, что на районы Шиндад и Обе афганской провинции Герат возможны атаки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

Член совета Гулям Хабиб Хашими сказал, что в последнее время они не видят никаких улучшений ситуации с безопасностью в провинции Герат. Он также добавил, что глава регионального отделения Управления по национальной безопасности разделяет мнение, что эти районы могут быть захвачены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», начальник полиции провинции Герат заявил, что эти опасения не имеют под собой оснований. Он уверен, что на данный момент движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет достаточно сил, чтобы организовать полномасштабное наступление.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ