Кабул, 9 сентября, 2018, 19:14 — ИА Регнум. На западе города Кабул президент Афганистана Ашраф Гани провел встречу с религиозными деятелями, молодёжью и другими жителями столицы, где 5 сентября произошел теракт. На ней он заявил, что продолжающаяся в стране война ведется против народа и конституции Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, президент также добавил, что сейчас существует серьезная угроза национальной безопасности Афганистана, что и подтвердил недавний теракт.

Ашраф Гани заявил, что отдал приказ о создании в Кабуле четырех зон безопасности. Данное решении, по его мнению, будет способствовать стабилизации ситуации в столице. Глава Афганистана сказал, что объединённые комитеты безопасности должны быть созданы на основе рекомендаций народа.