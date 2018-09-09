Тамбов, 9 сентября, 2018, 18:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области за два часа до завершения голосования на выборах местных депутатов и глав сельских поселений на участки пришли почти 42,6% избирателей, сообщила 9 сентября пресс-служба избиркома.

Tambov.izbirkom.ru Выборы в Тамбовской области

«По состоянию на 18:00, явка избирателей на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Тамбовской области составляет 42,59% (проголосовали 170 тыс. 44 избирателя)», — говорится в сообщении комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что в Тамбовской области 9 сентября в выборах могут принять участие почти половина всего населения. Они проголосуют за глав сел и депутатов местного уровня. Также проходят довыборы в Тамбовскую областную думу и Тамбовскую городскую думу (по одному депутату). В целом же в России 9 сентября проходят более 4,7 тыс. выборов, голосуют жители 80 регионов — всего около 65 млн человек.