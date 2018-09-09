Осло, 9 сентября, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Программы интеграции помогают женщинам, переехавшим на постоянное жительство в Норвегию или Швецию, как можно скорее устроиться на работу. Результаты оказываются наиболее существенными, чем в любых других европейских странах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В отчёте ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) говорится о том, что с 2016 года около 45% иммигрировавших в Норвегию женщин являются трудоустроенными. По сообщению норвежского новостного издания «ABC-Nyheter», это более высокий показатель, чем в Германии (20%) и Австрии (18%), где не существует подобных программ для повышения квалификации и интеграции беженцев в повседневную жизнь.

Трудоустройство женщин является очень важным показателем, так как есть много факторов, усложняющих для женского населения поиски работы: как правило, женщины, иммигрировавшие как политические беженцы, обладают менее высоким уровнем образования или не имеют его вовсе; у них менее крепкое здоровье и больше обязанностей по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства. Именно поэтому показатели трудоустройства среди мужчин всегда значительно выше, чем среди женщин, но уже на протяжении нескольких десятилетий скандинавские страны уверенно сокращают эту разницу.